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Altınordu 2020'de de Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam etti!

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken 1. Lig ekibi Altınordu, 2020 yılında da ekiplerine sattığı 4 genç futbolcudan önemli bir gelir elde etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:29 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:29
Altınordu 2020'de de Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam etti!

Türk futbolunda altyapısına yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Altınordu, 2020 yılında yıldızını parlattığı 4 genç oyuncuyu ekiplerine satarak kasasını doldurdu. temsilcisi 2020'nin ilk oyuncu satışını 'a gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel olan kaleci Muhammet Taha Tepe, 2 milyon 383 bin TL bonservis bedeliyle temmuz ayında ekibinin yolunu tuttu. Altınordu, 2018'de Denizlispor'dan ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner'i iki sezon oynattıktan sonra, Ağustos ayının sonunda 150 bin euro karşılığında 'a gönderdi.

RAVİL TAGİR'DEN 2.5 MİLYON EURO

İzmir ekibinin 2020'deki en önemli oyuncu satışı 'deki okulunda keşfedilen Ahıska Türkü Ravil Tagir oldu. A takımdaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki stoper, Eylül ayı sonunda 2.5 milyon euro'ya Süper Lig temsilcisi Medipol 'in bünyesine katıldı. Bu anlaşmayla kırmızı-lacivertliler, Ravil'in bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alma hakkına da sahip oldu. Altınordu, yılın son transferini ekim ayında sağ bek Kerim Alıcı'yı 1 milyon 750 bin TL bedelle 'ye satarak yaptı.

Sadece 'nde Leicester City forması giyen milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve 'in satışlarından toplam 11 milyon euro gelir elde eden Altınordu, yine vitrine çıkardığı Barış Alıcı, Berke Özer (Fenerbahçe), Alican Özfesli (Başakşehir) ve Erce Kardeşler (Trabzonspor) gibi futbolcuları da Süper Lig'e uğurlamıştı.


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