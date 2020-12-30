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İstanbulspor . 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig 9. hafta erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği 'u 3-1 yendi. Demirspor, maçın 14. dakikasında ile bir penaltıdan yararlanamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:17
İstanbulspor Adana Demirspor. 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'de 9. haftanın erteleme karşılaşmasında İstanbulspor, 'u ağırladı.

Stadyumu'nda oynanan mücadele, İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada , 80. dakikada ve 90+6. dakikada penaltıdan attı. Demirspor'un tek sayısını ise 14. dakikada kullandığı penaltının dönüşünde kaydetti.

Adana Demirspor'da , 22. ve 46. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle oyundna ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan İstanbulspor, 28 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise 28 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Ankaraspor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Menemenspor'u ağırlayacak.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Dk. 81 ), Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 72 Eslem Öztürk), Rroca, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 38 Abazaj), Levent Ayçiçek (Dk. 81 Tayyip Ebrar Cumur), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Diouf)

Adana Demirspor: Zubas, , Chedjou, Tayyip Talha Sanuç, Mehmet Uslu, , Hasan Kılıç, Traore, Yunus Akgün (Dk. 48 Semih Güler), Emircan Altıntaş (Dk. 74 Dibba), Mehmet Akyüz (Dk. 60 Sinan Kurt)

Goller: Dk. 14 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 36 Uygar Mert Zeybek, Dk. 81 Ali Yaşar, Dk. 90+6 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 46 Chedjou (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 82 Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

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