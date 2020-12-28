Haberler TFF 1.Lig Giresunspor seriye bağladı

seriye bağladı

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 16 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplayan temsilcisi, maç fazlasıyla sıralamada zirvede yer alıyor. Kalesini 5 maçtır gole kapatan , bu maçlarda rakip ağlara 8 gol gönderdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:18
Giresunspor seriye bağladı

Ligin 12. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup eden , bu maçla birlikte galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil beyazlı takım 13. haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, 14. haftada sahasında 'u ve ardından 15. haftada iç sahada Altınordu'yu 2-0'lık skorlarla geçen Giresunspor, son olarak 16. haftada dün deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, yakaladıkları başarı dolayısıyla camia olarak sevinçli olduklarını söyledi. şehrinin başarıya hasret olduğunu dile getiren Çoban, "Bu takım bu başarısını sürdürecektir, yeter ki kentteki herkes takımına sahip çıkın destek versin. Böyle bir parasal sıkıntı yaşanan süreçte yakalanan başarı kolay değil. Başkanımız ve yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. İnşallah Giresunspor'u güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.


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