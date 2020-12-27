Tuzla liderliğe yükseldi

TFF 1. Lig'de liderlik el değiştirdi. Önceki gün Balıkesir'i 3-1 yenip zirveye maç fazlasıyla çıkan Altay'ın tahtı Tuzlaspor'a geçti. Altınordu'yu konuk eden Tuzla maçı 4-1 kazandı. 28'de Ahmet'in vuruşu ağlara gitti: 1-0. 35'te Altuğ'un ortasına Enis kafayı vurdu: 1-1. 42'de Gökcan'ın ceza sahasına ortasına arka direkte Thuram vurdu: 2-1. 50'de Ahmet vurdu: 3-1. 90+2'de ceza sahasına topla giren Aosman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.



EN ÜSTTE BİTİRECEĞİZ

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Haftaya bir erteleme maçımız var Altay'la onu oynayacağız. Bizim için önemli bir maç. Biz ilk devreyi en üst noktada bitirmek için mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.