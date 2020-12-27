Adana Demir'den tek atış

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, 16. haftada karşıalştığı Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Mavi Şimşekler'i galibiyete taşıyan golü Hasan Kılıç kaydetti. 20. dakikada Balıkesir etkili geldi. İsmail Yüksek'in ara pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in plasesi kaleci Zubas'ta kaldı. 24. dakikada Mehmet Akyüz ortasında ceza sahası içinde Hasan Kılıç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1. 31. dakikada ceza sahası içinden Berat'ın yaptığı ortaya Ezeh'in kafa vuruşunda top auta çıktı.



İKİNCİ YARIDA GOL YOK

Mücadelenin 36'ncı dakikasında Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha'nın şutu kaleci Vukovic'de kaldı. 66. dakikada Balıkesirspor Cumali Bişi ile serbest vuruş kullandı. Ceza sahasına ortalanan top üst direkten ceza sahası içine geri döndü. Dönen topu Emircan kornere çeldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tuzlaspor'un ardından Bal-Kes'i de mağlup edip üst üste 2. maçını kazanan Adana Demirspor, 28 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.