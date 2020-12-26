Haberler TFF 1.Lig Son dakika: Eskişehirspor'da corona şoku! 2 pozitif vaka

Son dakika: 'da corona şoku! 2 pozitif vaka

Son dakika haberi: 1. Lig ekiplerinden 'da iki futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:25
Son dakika: Eskişehirspor'da corona şoku! 2 pozitif vaka

1. Lig ekiplerinden , iki futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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