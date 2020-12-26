Son dakika: Eskişehirspor'da corona şoku! 2 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iki futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/cKje7sSBLZ— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) December 26, 2020