Son dakika: Eskişehirspor'da corona şoku! 2 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iki futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.