Hedefim Avrupa

Bursaspor ve Ümit Milli Takım'ın yıldızı Ali Akman, açıklamalarda bulundu. "Yürümeye top oynayarak başladım" diyen 18 yaşındaki futbolcu, "Amcam (Ayhan Akman) benim için bir idoldü. Hep onun gibi olmak istedim. Lautaro Martinez'i kendime biraz benzetiyorum. Biraz da Firmino'yu çok dikkatli izliyorum" diye konuştu. Transferi ile ilgili konuşan Ali, "Bursaspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman Avrupa'yı hedefleyen bir insanım. İnşallah nasip olur ama şu an Bursaspor için elimden geleni yapıyorum" dedi.