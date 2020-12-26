Altay zirveye uçtu!

TFF 1. Lig'de 16'ıncı haftanın açılış maçında Altay, evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadeleye etkili başlayan siyah- beyazlılar, 11'inci dakikada Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 öne geçti. 17'de Ümraniye Okan Derici'nin penaltısıyla skoru eşitledi.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER

Altay'ın 'kralı' Marco Paixao, 23'te kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Altay'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarı kıran kırana geçerken, 78'de Leonardo Kappel Ümraniye'nin puan umutlarını bitirdi. Üst üste dördüncü galibiyetini alan Altay, puanını 29'a yükseltirken averajla liderliğe çıktı.

"SEZON SONU BURADA OLMALIYIZ"

Altay'ın usta teknik direktörü Yücel İldiz, "Bu ligde her maç zor. Şu anda bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Bugün maçı net bir skorla kazandık. Yukarıları gördük. Oyuncularımla konuştum, önemli olan sezon sonunda buralarda olmak" ifadelerini kullandı.

PAİXAO'YU TUTABİLENE AŞK OLSUN!

2018-19 sezonunda 29, 2019-20 sezonunda ise 22 golle TFF 1. Lig'de krallık tacını takan Marco Paixao tutulmuyor. Portekizli yıldız, dün de fileleri havalandırıp 15 maçta gol sayısını 12'ye çıkardı ve krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Marco Paşa, golleri 7 farklı maçta attı, Altay hepsini kazandı.