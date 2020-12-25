Takviye gelecek

Samsun, 15 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 27 puanla 3. sırada bulunuyor.
Adana'yı 3-2 yenmesine rağmen 6 yabancıyı aynı anda oynatıp kurar ihlali yapan Menemen hükmen yenik sayılacak. Hatanın faturası da yardımcı hoca Orhan Terzi'ye kesildi. Terzi, "Otelden atıp, biletimi iptal ettiler" diye konuştu.
TFF 1. Lig'de lider Giresun'da Başkan Hakan Karaahmet, "İnşallah düşlediğimiz yerlere geliriz, tabii biz değil aslında şehir geliyor, emin olun sadece Giresunspor değil, 2 milyon Giresunlu şampiyon oluyor" ifadelerini kullandı.
Balıkesirspor, Adana Demirspor'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Çok zor maç olacak. Son haftalarda yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmelenme var. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz" yorumunda bulundu.