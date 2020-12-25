Haberler TFF 1.Lig Takviye gelecek

Takviye gelecek

, kadrolarında eksik olan mevkilere gerekli transferleri ocak ayında yapacaklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Takviye gelecek
, kadrolarında eksik olan mevkilere gerekli transferleri ocak ayında yapacaklarını söyledi. İlk devrenin son iki karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Ligin ilk devresinin bitmesine iki hafta kaldı. Önce Ankaraspor ardından da maçlarını kazanıp, ligin ilk devresini en azından beklentimize yakın bir yerde bitirmek istiyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazanırsak 33 puana ulaşacağız. Bunlarda puan kaybına tahammülümüz yok. O yüzden kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. İkinci yarı çalışmalarını tesislerde yapacağız" dedi.

, 15 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 27 puanla 3. sırada bulunuyor.

'yı 3-2 yenmesine rağmen 6 yabancıyı aynı anda oynatıp kurar ihlali yapan Menemen hükmen yenik sayılacak. Hatanın faturası da yardımcı hoca Orhan Terzi'ye kesildi. Terzi, "Otelden atıp, biletimi iptal ettiler" diye konuştu.

1. Lig'de lider 'da Başkan Hakan Karaahmet, "İnşallah düşlediğimiz yerlere geliriz, tabii biz değil aslında şehir geliyor, emin olun sadece Giresunspor değil, 2 milyon Giresunlu şampiyon oluyor" ifadelerini kullandı.

, 'u gözüne kestirdi. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Çok zor maç olacak. Son haftalarda yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmelenme var. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz" yorumunda bulundu.

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