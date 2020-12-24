TFF 1. Lig'den haberler (24.10.2020)

İŞTE GENÇ BURSA

Timsahlar transfer yasağı sebebiyle bu sezonu gençlerden oluşan bir kadroyla sürdürüyor. Kimse yeşilbeyazlılara fazla şans vermezken Bursaspor 15 haftada 21 puan toplamayı başardı. Geçen sezon transferlere rağmen takım 17 maçta 27 puan toplamıştı. Timsah'ın genç yıldızları önlerindeki 2 maçı da kazanırlarsa geçtiğimiz sezonki pahalı kadronun başarısını yakalayacaklar.

FURKAN'DAN KÖTÜ HABER

Altınordu'nun ön liberosu Furkan Çil, Giresunspor ile oynanan mücadeleden önce yapılan son antrenmanda sakatlanmıştı. Çil'in sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve esnemeye bağlı ödem tespit edildi. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Furkan ilk devreyi kapattı. Tuzlaspor karşılaşmasında koronavirüs izolasyonu devam eden Hüsamettin de yok.

KIVANÇ KADRO DIŞI

Kıvanç kadro dışı ESKİŞEHİRSPOR'da teknik direktör İlhan Var ile tartışan Kıvanç Karakaş ile yollar ayrıldı. Başkan Mustafa Akgören "Hocamız ile Kıvanç tartıştı. İkisi de duruşlarından taviz vermedi. Bu durum nedeniyle Kıvanç ile yollarımızı ayırdık" dedi.

AKHİSAR HIRSLI

TFF 1. Lig'de Ege temsilcisi 15 yıl sonra art arda 5 mağlubiyet aldı. Bu kötü seri sonrasında küme düşme hattına yaklaşan Akhisar gözünü Giresunspor karşılaşmasına çevirdi. Akhisarspor, 8 haftadır kaybetmeyen, üst üste kazandığı 4 maç sonrasında liderliğe yükselen Çotanaklar'ı devirerek kötü gidişata son vermeyi planlıyor. Oyuncuların hırslı olmaları da dikkatlerden kaçmıyor.

THİAM PARLIYOR

Altay'da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sezona iyi başlayamayan Thiam toparlandı. Bulgar ekibi Levski Sofya'dan gelen Thiam galibiyetle sonuçlanan Ankaraspor, Adanaspor ve Akhisarspor mücadelelerinde 11'de oynadı. Akhisar'a karşı galibiyet golünü kaydetti. Siyah-beyazlı camia tecrübeli ön liberonun performansını yükseltmesinden dolayı memnun.