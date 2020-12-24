Menemen’de 6 yabancı

TFF 1. Lig'de Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi. Ancak maça damga vuran an 76. dakikada yaşandı. Menemen'de o anda Selmani, Domgjoni, Anaane, Alhassan ve Kamara sahadaydı. TFF 1. Lig'de aynı anda 5 yabancı sahada olabiliyor. Bu dakikada Şeref'i kenara alırken sahaya Rasheed'i sürdü. Aynı anda 6 yabancı oynadı. Menemen yetkilileri bu durumu fark edip 79'da Anaane'nin yerine Murat'ı aldılar. Ancak 3 dakika 6 yabancı ile oynadılar. Maçla ilgili kararı TFF verecek. Menemen Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Yenik sayılacağız. Hata yaptık, üzgünüz" diye konuştu.