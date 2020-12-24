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Menemen’de 6 yabancı

, Domgjoni, , Alhassan ve Kamara oyundaydı de girince kural ihlali yapıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 00:41 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Menemen’de 6 yabancı

TFF 1. 'de Menemenspor deplasmanda 'u 3-2 yendi. Ancak maça damga vuran an 76. dakikada yaşandı. Menemen'de o anda , Domgjoni, , Alhassan ve Kamara sahadaydı. 1. Lig'de aynı anda 5 yabancı sahada olabiliyor. Bu dakikada Şeref'i kenara alırken sahaya 'i sürdü. Aynı anda 6 yabancı oynadı. Menemen yetkilileri bu durumu fark edip 79'da Anaane'nin yerine Murat'ı aldılar. Ancak 3 dakika 6 yabancı ile oynadılar. Maçla ilgili kararı TFF verecek. Menemen Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Yenik sayılacağız. Hata yaptık, üzgünüz" diye konuştu.

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