Samsun'a sigorta

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine 'sigorta' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sağlam, ayrıca son 2 maçı alarak devreyi 33 puanla bitirmek istediklerini söyledi.

ADANA'NIN RAKİBİ MENEMEN

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor bugün 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Adana'nın 12, Menemen'in ise 15 puanı bulunuyor.