Haberler TFF 1.Lig Samsun'a sigorta

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, çalışmalarıyla ilgili, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine '' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Samsun'a sigorta

, çalışmalarıyla ilgili, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine '' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Sağlam, ayrıca son 2 maçı alarak devreyi 33 puanla bitirmek istediklerini söyledi.

ADANA'NIN RAKİBİ MENEMEN

1. Lig'de 9. haftanın erteleme mücadelesinde ile Menemenspor bugün 16.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde 'nın 12, Menemen'in ise 15 puanı bulunuyor.

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