Eskişehir karşısında galibiyet hasreti 4 maça çıkan Menemen'de ödeme krizi patlak verdi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:14Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Eskişehir karşısında galibiyet hasreti 4 maça çıkan Menemen'de ödeme krizi patlak verdi. Olatunbosun'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği sarı-lacivertlilerde, özellikle yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmeye hazırlandıkları iddia edildi. Menemen gelecek hafta Ankaraspor'la karşılaşacak.