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’de ödeme krizi

karşısında galibiyet hasreti 4 maça çıkan 'de ödeme krizi patlak verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Menemen’de ödeme krizi
karşısında galibiyet hasreti 4 maça çıkan 'de ödeme krizi patlak verdi. Olatunbosun'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği sarı-lacivertlilerde, özellikle yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsız oldukları ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmeye hazırlandıkları iddia edildi. Menemen gelecek hafta Ankaraspor'la karşılaşacak.
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