Eskişehir'de tek hedef zafer

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:18Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var, Bursa maçı öncesinde umutlu konuştu. Son haftalarda daha iyi oynadıklarını kaydeden Var, "Menemen karşısında ilk galibiyetimize yaklaşmıştık. Son anlarda yediğimiz golle 3 puandan olduk. Bu hafta Bursa ile zorlu bir maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. Artık ilk galibiyetimizi almanın zamanı geldi. Oyuncularım 3 puan için yine elinden geleni yapacak" dedi.