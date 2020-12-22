Haberler TFF 1.Lig Altay'da Harun seferberliği

'da Harun seferberliği

Üst üste aldığı üç galibiyetle zirve yarışını sürdüren 'da sağlık ekibi, sakatlık yaşayan 'un Ümraniyespor maçına yetişmesi için seferberlik ilan etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:15 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Altay'da Harun seferberliği

Üst üste aldığı üç galibiyetle zirve yarışını sürdüren 'da sağlık ekibi, sakatlık yaşayan 'un Ümraniyespor maçına yetişmesi için seferberlik ilan etti. Kasığında zorlanma olan 23 yaşındaki oyuncu için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. 'in gözdeleri arasında yer alan Harun, bu sezon 10 karşılaşmada görev yaptı.

AKİGO'YA 15 YILLIK ŞOK
Altay'a 2-1 yenilerek ateş hattında kalan Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez üst üste 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte kalesinde 14 gol gören yeşil-siyahlılar, sadece 3 kez rakip fileleri sarstı. Akigolar, son olarak 2004- 2005 sezonunda 3. Lig'de mücadele ederken art arda 5 mağlubiyet almıştı.

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