Altay'da Harun seferberliği

Üst üste aldığı üç galibiyetle zirve yarışını sürdüren Altay'da sağlık ekibi, sakatlık yaşayan Harun Alpsoy'un Ümraniyespor maçına yetişmesi için seferberlik ilan etti. Kasığında zorlanma olan 23 yaşındaki oyuncu için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Yücel İldiz'in gözdeleri arasında yer alan Harun, bu sezon 10 karşılaşmada görev yaptı.

AKİGO'YA 15 YILLIK ŞOK

Altay'a 2-1 yenilerek ateş hattında kalan Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez üst üste 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte kalesinde 14 gol gören yeşil-siyahlılar, sadece 3 kez rakip fileleri sarstı. Akigolar, son olarak 2004- 2005 sezonunda 3. Lig'de mücadele ederken art arda 5 mağlubiyet almıştı.