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Altay bir ilki başarmak istiyor

1'inci Lig'de 1 maç eksiğiyle zirvenin 3 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alan 26 puanlı Altay, cuma günü evinde oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet almayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 13:24
Altay bir ilki başarmak istiyor

3 ve 5'inci haftalar arasında , Ankara Keçiörengücü (D) ve 'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, son 3 haftada Ankaraspor, (D) ve Akhisarspor'u mağlup ederek aynı başarıyı gösterdi.

Zirve yarışına ağırlığını koyan ekibi, Ümraniyespor engelini de kaza yapmadan aşarak bir ilki başarmak istiyor. Ümraniye sınavının ardından 30 Aralık Çarşamba günü erteleme maçında Tuzlaspor'a konuk olacak Altay, ilk yarıyı 3 Ocak'taki Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanıyla tamamlayacak. Devre arasına liderlik koltuğunda girmenin planlarını yapan siyah-beyazlılarda iyileşen Çağlar takımla çalışmalara başlarken, Harun ve Yekta'nın tedavileri sürüyor.

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