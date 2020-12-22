Adanaspor söz verdi

Ümraniyespor'a 1-0 kaybeden Adanaspor'da, kötü gidişat sürüyor. Son üç maçından puan çıkartamayan turuncu-beyazlı oyuncular ve teknik heyet bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcuların Menemenspor maçında kazanmak için söz verdiği belirtildi. Takımın tecrübeli ismi Ergin Keleş, "Kendi aramızda yaptığımız toplantıda kötü gidişe son vermemiz gerektiğini konuştuk. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Menemen maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyebilirim. Taraftara kendimizi affettireceğiz" sözlerini sarf etti.



Adanaspor, önümüzdeki üç maçına sahasında çıkacak. İlk olarak erteleme maçında Menemenspor'u ağırlayacak turuncubeyazlılar, daha sonra Bandırmaspor ve Boluspor'u konuk edecek.