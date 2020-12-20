Zirve Keçiören'in

TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, kendi sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibinde, 31. dakikada Cem Ekinci'nin ceza sahasında rakip defansı çalımlayıp çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0. 53'te penaltıda topun başına geçen Mrsic skoru eşitledi: 1-1. 81'de Süleyman Olgun takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Keçiören, bu zaferle puanını 27'ye yükselterek iki maç fazlasıyla zireye çıktı.

ESKİŞEHİR-MENEMEN: 2-2

Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım olan Eskişehir, Menemen karşısında 90+5'teki golle beraberliğe razı oldu.

BANDIRMA-ANKARA: 2-1

Bandırmaspor, evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Üst üste 2. galibiyetini alan Ban-Ban, 18 puana yükseldi.

ALTAY-AKHİSAR: 2-1

Ege derbisinde Akhisarspor'u ağırlayan Altay, Regattin ve Thiam'ın golleriyle 3 puana uzandı. Akigo'ya Çekdar yetmedi.