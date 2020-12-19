Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Traore isabet kaydedemedi.
9. dakikada Traore soldan ceza sahasına girdi. Pasında Pote altı pastan topu filelere yolladı. 1-0
36. dakikada kullanılan kornerde Berk topu ancak çelebildi. Boşta kalan topu Gökay auta gönderdi.
40. dakikada kullanılan serbest atışta topu önünde bulan Eric eşitliği sağladı. 1-1
79. dakikada Serna'nın şutu yaklaşık 25 metreden filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)
Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Erdem Çetinkaya )
Goller: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Bandırmaspor), Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 63 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Feyyaz Belen, Dk. 88 Mehmet Yiğit, (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Ali Rıza Kılıç, Dk.47 Stanojevic (Ankaraspor)