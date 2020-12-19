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Ankaraspor: 2-1 (MAÇ SONUCU -  ÖZET)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında , evinde Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım puanıı 18'e çıkardı, Ankaraspor ise 9 puanda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:25
Royal Hastanesi Bandırmaspor Ankaraspor: 2-1 (MAÇ SONUCU -  ÖZET)

Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Traore isabet kaydedemedi.

9. dakikada Traore soldan ceza sahasına girdi. Pasında Pote altı pastan topu filelere yolladı. 1-0

36. dakikada kullanılan kornerde Berk topu ancak çelebildi. Boşta kalan topu Gökay auta gönderdi.

40. dakikada kullanılan serbest atışta topu önünde bulan Eric eşitliği sağladı. 1-1

79. dakikada Serna'nın şutu yaklaşık 25 metreden filelerle buluştu. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün

: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 ), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), , Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), (Dk. 46 Erdem Çetinkaya )

Goller: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Bandırmaspor), Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ba, Dk. 63 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Feyyaz Belen, Dk. 88 Mehmet Yiğit, (Bandırmaspor), Dk. 45+2 Ali Rıza Kılıç, Dk.47 Stanojevic (Ankaraspor)

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