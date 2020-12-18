Uyuyan dev Altay

Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao, İzmir ekibini yere göğe sığdıramadı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 00:29Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Altay'ınPortekizli gol kralı Marco Paixao, ülkesinde yayın yapan Maisfutebol'a verdiği röpartajda, "Altay uyuyan bir dev" benzetmesi yaptı. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19'da 29 gol, 2019-20'de ise 22 gol atarak krallık tacını takan, bu sezon da 13 maçta 11 golü bulunan Paixao, Altay'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. İzmir temsilcisinin bir zamanlar Avrupa kupalarında Benfica'ya karşı mücadele etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren 36 yaşındaki usta golcü, "Mali kriz nedeniyle Altay alt liglere düştükten sonra genç bir başkan ortaya çıktı ve kulüp tekrar yükselişe geçti. Altay, İzmir'de büyük bir kulüp ama uyuyan bir dev. Kulüp için yeni bir stat inşa ediliyor. Hedefim Altay'la Süper Lig'de mücadele etmek" ifadelerin kullandı.