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Uyuyan dev

'ın Portekizli golcüsü Paixao, ekibini yere göğe sığdıramadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 00:29 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Uyuyan dev Altay
'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao, ülkesinde yayın yapan Maisfutebol'a verdiği röpartajda, "Altay uyuyan bir dev" benzetmesi yaptı. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19'da 29 gol, 2019-20'de ise 22 gol atarak krallık tacını takan, bu sezon da 13 maçta 11 golü bulunan Paixao, Altay'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. temsilcisinin bir zamanlar Avrupa kupalarında 'ya karşı mücadele etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren 36 yaşındaki usta golcü, "Mali kriz nedeniyle Altay alt liglere düştükten sonra genç bir başkan ortaya çıktı ve kulüp tekrar yükselişe geçti. Altay, İzmir'de büyük bir kulüp ama uyuyan bir dev. Kulüp için yeni bir stat inşa ediliyor. Hedefim Altay'la 'de mücadele etmek" ifadelerin kullandı.
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