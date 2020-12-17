Ali Akman ve Batuhan Kör'e transfer teklifi var mı? Bursaspor'dan açıklama geldi

Bursaspor, altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veriyor. Yeşil-beyazlı ekipte Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör'ün performansı dikkat çekerken genç futbolcuların isimleri büyük takımlarla anılmaya başladı.

Transfer konusunda açıklama yapan Bursaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Besim Hacıoğulları, şampiyonluk yolunda oyuncuları elden çıkarmak istemediklerini söyledi.

Hacıoğulları, "Biz bu şehri aslanlar gibi temsil eden bu şehrin çocuklarının mücadelesiyle Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz. Ali Akman, Burak Kapacak ve Batuhan Kör ile Avrupa'dan 4 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor ama şampiyonluğa giderken oyuncularımızı satmayı kesinlikle düşünmüyoruz." dedi.

BATUHAN'DAN 2 MAÇTA 6 GOL Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Batuhan Kör, A takım formasıyla ilk kez bu sezon mücadele ediyor. Göztepe karşısında 4 gol kaydeden Batuhan Kör, Bursaspor'un TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini dün atan genç oyuncu, ligde de 12 maçta 5 golle takımına katkı sağladı. Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen 1,81 metre boyundaki Batuhan Kör'ün Bursaspor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 yaşındaki Ali Akman bu sezon 15 maçta görev yaparken 8 gol ve 3 asist üretti. Altyapının bir diğer ismi Burak Kapacak ise 15 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

20 GOLE DİREKT KATKI TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman, Türk futboluna adeta damga vuruyor.

18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14'ü lig, 1'i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı. 19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12'si lig, 3'ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi.