Sessiz kapanış

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 00:54Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
TFF 1. Lig'de 14. haftanın kapanış karşılaşmasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar: 0-0. Takımların 90 dakikalık mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Üç haftadır galibiyet hasreti çeken Ankaraspor, 9 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi, cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak. 15 puanı bulunan Bandırmaspor, haftayı 10'uncu sırada bitirdi. Zorlu başkent deplasmanından 1 puanla dönen Ümraniyespor ise 14 puanla 13'üncü sıraya yükseldi. İstanbul temsilcisi, pazar günü sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Pandemi nedeniyle iki maçı eksik olan Adanspor, 12 puanla 16'cı sırada bulunuyor.