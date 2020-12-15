TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Giresun karşısında alınan mağlubiyetin ardından önceki akşam saatlerinde teknik direktör
Demir'de deprem
Giresun yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Mavi Şimşekler’de Teknik patron Özat’ın ardından Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de yol verildi. Başkanvekili Korkmaz da istifa etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50