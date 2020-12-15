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Demir'de deprem

Giresun yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Mavi Şimşekler’de Teknik patron Özat’ın ardından ve ’e de yol verildi. Başkanvekili Korkmaz da istifa etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Demir'de deprem

1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan 'da hareketli saatler yaşanıyor. Giresun karşısında alınan mağlubiyetin ardından önceki akşam saatlerinde teknik direktör