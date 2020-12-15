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Boğa'nın dönüşü

İstanbul, 'i yenerek 4 hafta sonra kazandı. ’nın golüyle geri düşen sarı-siyahlılar, ile durumu eşitledi. 3 puanı getiren 90+5’te oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:08 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Boğa'nın dönüşü

1. 14. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. 16. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren , kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, 'i öne geçirdi: 1-0. Maçın 26. dakikasında İstanbulspor maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Rroca açılan ortada arka direkte topa dokunan , kaleci Selmani'yi çaresiz bıraktı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakaladı. Maçın son anları nefes keserken; golü bulan İstanbulspor oldu. 90+5'te Abazaj'ın defansın arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden takımına 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-2. Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Boğalar, puanını 21'e yükseltti. 3 maçtır kazanamayan Menemenspor ise 14 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta 'u konuk edecek. ekibi ise deplasmanında terleyecek.

ÇOK İYİ OYNADIK
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Çok iyi bir oyunla buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. İnşallah galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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