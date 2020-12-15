Boğa'nın dönüşü

TFF 1. Lig 14. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. 16. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kamara, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Menemen'i öne geçirdi: 1-0. Maçın 26. dakikasında İstanbulspor maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Rroca açılan ortada arka direkte topa dokunan İbrahim, kaleci Selmani'yi çaresiz bıraktı: 1-1. Devre eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakaladı. Maçın son anları nefes keserken; golü bulan İstanbulspor oldu. 90+5'te Abazaj'ın defansın arkasına attığı uzun topu iyi kontrol eden Onur takımına 3 puanı getiren golü kaydetti: 1-2. Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Boğalar, puanını 21'e yükseltti. 3 maçtır kazanamayan Menemenspor ise 14 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Bursaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi ise Eskişehirspor deplasmanında terleyecek.

ÇOK İYİ OYNADIK

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Çok iyi bir oyunla buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. İnşallah galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.