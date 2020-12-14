Tuzla zirvede

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Tuzlaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamazken beklediği gol 44'te geldi. Thuram sahneye çıkıp Tuzlaspor'u öne geçirdi.

KEÇİÖREN DÜŞÜŞTE

İkinci 45 dakika karşılıklı ataklarla geçerken, Ankara ekibinin beraberliği sağlama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu skorla birlikte Tuzlaspor, TFF 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Mavi-beyazlı takım ayrıca üst üste 3. galibiyetini alıp serisini de sürdürdü. Keçiörengücü ise arka arkaya ikinci mağlubiyetini yaşayıp kötü gidişi devam ettirdi.

KOLTUĞU KOLAY BIRAKMAYIZ

Tuzla'nın hocası Taner Taşkın, galibiyet sonrası oyuncularını kutladı. Taşkın, "Zirveyi kolay kolay bırakmak niyetinde değiliz" ifadesini kullandı.