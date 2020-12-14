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Tuzla zirvede

Mavi-beyazlı takım, başkent temsilcisini ’ın golüyle yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devraldı; galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:13 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Tuzla zirvede

1. Lig'in 14. haftasında oynanan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Tuzlaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan temsilcisi, yakaladığı pozisyonlardan sonuç alamazken beklediği gol 44'te geldi. sahneye çıkıp Tuzlaspor'u öne geçirdi.

KEÇİÖREN DÜŞÜŞTE
İkinci 45 dakika karşılıklı ataklarla geçerken, Ankara ekibinin beraberliği sağlama çabaları sonuçsuz kaldı. Bu skorla birlikte Tuzlaspor, TFF 1. Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Mavi-beyazlı takım ayrıca üst üste 3. galibiyetini alıp serisini de sürdürdü. Keçiörengücü ise arka arkaya ikinci mağlubiyetini yaşayıp kötü gidişi devam ettirdi.

KOLTUĞU KOLAY BIRAKMAYIZ
Tuzla'nın hocası , galibiyet sonrası oyuncularını kutladı. Taşkın, "Zirveyi kolay kolay bırakmak niyetinde değiliz" ifadesini kullandı.

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