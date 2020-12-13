Balıkesir’de kazanan yok

Galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Balıkesirspor'un mücadelesinde gülen yoktu. Önce Es Es'in sonra ev sahibinin öne geçtiği 90 dakika 2-2 berabere bitti. 21. Dakikada Abdulhamit'in kendi kalesine attığı golle 1-0'ı yakalayan Eskişehir, 32'de penaltıdan Mrsic'e, 43'te de Ezeh'in golüne engel olamadı. 73'te Furgan, skoru belirleyen golü attı. Es Es, bu sezonki 5. beraberliğini alırken, 1 puanla son sıradaki yerini korudu. Balkes ise puanını 15'e çıkardı.