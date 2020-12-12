Bursaspor Samsunspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Batuhan Kör galibiyeti getirdi

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, 10 kişi kalmasına rağmen sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0'lık rahat bir skor ile yendi. Soyunma odasına iki farklı önde giren Bursa temsilcisinin ilk yarıdaki golleri 20 ve 37. dakikada Batuhan Kör'den gelirken, skoru belirleyen golü 84. dakikada Çağatay Yılmaz kaydetti. Bursaspor'da Özer Hurmacı, 61'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 20'ye yükseltirken Samsunspor ise 21 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR!

Maçın ilk bölümlerinde hızlı ataklara çıkarak rakip kalede tehlike yaratan Bursaspor, 20'nci dakikada golü buldu. Rakip savunmayı hazırlık yakalayan ev sahibinde Burak Altıparmak'ın sağ kanattan yaptığı orta sonrası Batuhan Kör, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37'nci dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Batuhan Kör, şut alanı yaratmasının ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

61'inci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Özer Hurmacı'nın, orta alanda rakibi Erhan Kartal'a yaptığı müdahalenin ardından hakem oyunu durdu. Özer'in faul kararının ardından topa vurması üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, faul ve kendisine yönelik tepkiden ötürü iki kez sarı kartına başvurarak, kırmızı kartla deneyimli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

65'nci dakikada Yılport Samsunspor, gole yaklaştı. Anane-Gyasi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yalçın Kılınç kale ağzından kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ataberk Dadakdeniz son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84'üncü dakikada Bursaspor 3'üncü golü buldu. Erhan Kartal'ın pası kısa düşerken Çağatay Yılmaz araya girdi. Kaleciyi de geçen genç oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

90'ıncı dakikada Oğuz Gürbulak'ın yaptığı vuruşta kaleci Ataberk Dadakdeniz, köşeye uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.



