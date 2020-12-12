Balıkesirspor Eskişehirspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF. 1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle bitti.

Bal-kes bu sonuçla puanını 15'e çıkarırken, son sıradaki Eskişehir ise 2 puana yükseldi.



Maçtan dakikalar:



12. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'den seken topu defans uzaklaştırdı.



21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan Sanday Alimi'nin sert sutu Abdülhamit'e çarparak ağlarla buluştu. 0-1



31. dakikada Ezeh'in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi. 1-1



43. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla Eskişehirspor ceza sahasına giren Fransic Ezeh kaleci Ekrem'i çalımlayarak topu boş kaleye yolladı. 2-1



73. dakikada gelişen Sunday Alimi'nin şutu Balıkesirspor defansından döndü. Dönen topu Furgan Polat yaklaşık 20 metreden attığı sert şut ağlarla buluşturdu. 2-2