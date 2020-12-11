Haberler TFF 1.Lig Bolu gaza bastı

gaza bastı

, deplasmanda karşılaştığı Ümraniye’yi 83’te ve 90+5’te ’in golleriyle devirip üst üste 3. galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Bolu gaza bastı

1. Lig'in 13. haftasında fırtınası yine esti. Sezonun 9. haftasına kadar galibiyet alamayan , gaza bir bastı pir bastı. dün deplasmanda karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 83. dakikasında 'ın golüyle öne geçen misafir ekip, 90+5'te de 'in sayısıyla zaferi perçinledi. Boluspor böylece son 3 maçını kazanma başarısı gösterdi ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ümraniyespor ise kötü gidişini sürdürdü. gelecek hafta Bolu, Bandırma ile oynayacak; Ümraniyespor ise Ankaraspor'a konuk olacak.

BİZE ULAŞIN