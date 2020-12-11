Bolu gaza bastı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bolu fırtınası yine esti. Sezonun 9. haftasına kadar galibiyet alamayan Boluspor, gaza bir bastı pir bastı. Yarenler dün deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 83. dakikasında Tugay'ın golüyle öne geçen misafir ekip, 90+5'te de Mihajlovic'in sayısıyla zaferi perçinledi. Boluspor böylece son 3 maçını kazanma başarısı gösterdi ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ümraniyespor ise kötü gidişini sürdürdü. Ligde gelecek hafta Bolu, Bandırma ile oynayacak; Ümraniyespor ise Ankaraspor'a konuk olacak.