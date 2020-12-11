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Alt liglerden haberler (11.12.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:52 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Alt liglerden haberler (11.12.20)

'un Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat (58), corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Erkanat için ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

'de bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Bir futbolcumuzun testi daha pozitif tespit edilmiştir. Toplam 8 oyuncumuzun süreçleri devam etmektedir" denildi.

'nın hocası , Bandırma galibiyetinin takımın moralini yükselttiğini belirterek, "'u evimizde yenerek 2'de 2 yapmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da , "Deplasmanda alınan bir puan çok değerli. Bu motivasyon ileriyi daha net görmemizi sağlayacaktır" dedi.

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