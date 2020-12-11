Alt liglerden haberler (11.12.20)

Samsunspor'un Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat (58), corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Erkanat için TFF ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı.

Eskişehir'de bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Bir futbolcumuzun testi daha pozitif tespit edilmiştir. Toplam 8 oyuncumuzun süreçleri devam etmektedir" denildi.

Bursa'nın hocası Mustafa Er, Bandırma galibiyetinin takımın moralini yükselttiğini belirterek, "Samsun'u evimizde yenerek 2'de 2 yapmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Deplasmanda alınan bir puan çok değerli. Bu motivasyon ileriyi daha net görmemizi sağlayacaktır" dedi.