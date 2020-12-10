Haberler TFF 1.Lig Zirveye doğru

Zirveye doğru

, lider Keçiörengücü'nü 90+1'de Eren'le devirdi. Çotanak 23 puanla, 4. sıraya yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:16 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Zirveye doğru

1. Lig'de Giresunspor deplasmanda lider Keçiörengücü'nü uzatmalarda yıktı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ekibinde 49'da kaleci Metin kırmızı gördü. temsilcisi, 90+1'de ilk yarıda bir topu da direkten dönen Eren Tozlu'nun golüyle kazandı. 6 maçtır yenilmeyen yeşilbeyazlılar, üst üste 2'nci galibiyetini aldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

HAYALİMİZ VAR

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bir hayalimiz var. Takımımız o hayali gerçekleştirmek için canla başla mücadele ediyor" dedi.

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