Zirveye doğru

TFF 1. Lig'de Giresunspor deplasmanda lider Keçiörengücü'nü uzatmalarda yıktı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Ankara ekibinde 49'da kaleci Metin kırmızı gördü. Karadeniz temsilcisi, 90+1'de ilk yarıda bir topu da direkten dönen Eren Tozlu'nun golüyle kazandı. 6 maçtır yenilmeyen yeşilbeyazlılar, üst üste 2'nci galibiyetini aldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

HAYALİMİZ VAR

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bir hayalimiz var. Takımımız o hayali gerçekleştirmek için canla başla mücadele ediyor" dedi.