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Son dakika: Asbaşkanı Mustafa corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 1. Lig takımlarından 'un asbaşkanı Mustafa , bir süredir corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:57
Son dakika: Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa , corona virüsü (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Erkanat, Covid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat'ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Kasım'dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.

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