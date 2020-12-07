Çotanak inanıyor

Eskişehir galibiyetiyle 20 puana ulaşan Giresunspor, Süper Lig hedefine ilerliyor. Kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, "Giresunspor olarak Süper Lig yarışında son haftaya kadar yer alacağız. Bir üst lige yükselmek en büyük arzumuz" dedi.

ALTAY'DA KRİZ ÇIKTI

Bolu yenilgisiyle şampiyonluk yarışında yara alan Altay'da, maaşları ödenmeyen yabancı futbolcuların kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Paixao, Kappel, Putsila ve Scuk gibi isimlerin 4 Ocak'a kadar ödeme yapılmazsa serbest kalabileceği belirtildi.

GEÇMİŞ OLSUN YILDIRIM

Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi gören Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı. Yıldırım, Asbaşkan Mustafa Erkanat'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu duyurdu.

TİMSAH TAKTİK ÇALIŞTI

Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, taktik çalıştı. Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti.