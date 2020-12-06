Yarenler seriye bağladı

TFF 1. Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen mücalenin 77. dakikasında atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Ankaraspor'un ardından Altay'ı da mağlup eden Yarenler, 10 puana ulaştı. Geçen hafta Giresun'la berabere kalan Altay ise bir darbe de Bolu'dan yedi ve 18 puanda kaldı.

ERGİNER: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. 2'de 2 yaptıklarını ifade eden Erginer, "Alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bunun için de serimizi ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.