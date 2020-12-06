Haberler TFF 1.Lig Yarenler seriye bağladı

Yarenler seriye bağladı

, ’ı ’nın golüyle geçti. Yarenler, bu galibiyetle ligdeki puanını 10’a yükseltmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 07:11
Yarenler seriye bağladı

1. Lig'de Beypiliç , sahasında 'ı 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen mücalenin 77. dakikasında atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan 'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Ankaraspor'un ardından Altay'ı da mağlup eden Yarenler, 10 puana ulaştı. Geçen hafta 'la berabere kalan Altay ise bir darbe de Bolu'dan yedi ve 18 puanda kaldı.

ERGİNER: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. 2'de 2 yaptıklarını ifade eden Erginer, "Alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bunun için de serimizi ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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