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Bal-Kes’i virüs vurdu

Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 19'a ulaşan 'un iki maçı ertelendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Bal-Kes’i virüs vurdu
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 19'a ulaşan 'un iki maçı ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün oynanacak ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Balıkesir'de 6 kulüp personelinin de testi pozitif çıktı.
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