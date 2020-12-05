Bal-Kes’i virüs vurdu

Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 19'a ulaşan Balıkesirspor'un iki maçı ertelendi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 22:34Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 19'a ulaşan Balıkesirspor'un iki maçı ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün oynanacak Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Balıkesir'de 6 kulüp personelinin de testi pozitif çıktı.