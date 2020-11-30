Haberler TFF 1.Lig Menemenspor Ankaraspor'u ağırlayacak

'u ağırlayacak

1. Lig'de ertelenen 8. hafta mücadelesinde ve 1 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak olan müsabakada başlama düdüğü saat 13.00'de çalacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:57
Menemenspor Ankaraspor'u ağırlayacak

1. Lig'de, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak.

'nda 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Ligde 11. haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan iki ekipten Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0, Ankaraspor da Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankaraspor maçı dışında müsabakası da corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Menemenspor, 9 maçta 9 puanla 15. durumda bulunuyor.

İlk deplasman galibiyetini Akhisarspor karşısında alan Ankaraspor ise 10 müsabakada topladığı 8 puanla 16. sırada yer alıyor.

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