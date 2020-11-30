Balıkesirspor'da Covid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Covid-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.
Bandırmaspor maçının ardından teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 6 futbolcu ve 2 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vaka sayımız toplamda 14 futbolcu ve 5 personele ulaşmıştır. pic.twitter.com/zUFTVDeU2u— Aydeniz Et Balıkesirspor (@balikesirspor__) November 30, 2020