Balıkesirspor'da Covid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Covid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.