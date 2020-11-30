Haberler TFF 1.Lig 40 vaka açıklayan Adanaspor'un 3 maçı ertelendi

40 vaka açıklayan 'un 3 maçı ertelendi

1. Lig ekiplerinden ’da 29’u futbolcu, toplam 40 kişide corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı. , turuncu-beyazlı ekibin 11,12,13'üncü hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:15
40 vaka açıklayan Adanaspor'un 3 maçı ertelendi

geçtiğimiz gün 29'u futbolcu, toplam 40 kişide corona vakasına rastlandığını açıklamıştı.

Adanspor'un 11,12 ve 13'üncü hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızda yaşanan Covid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 2020 - ; 11. Haftada ki maçı gibi, 12. Haftada ki Ankaraspor ve 13. Haftada ki Akhisarspor müsabakalarımız 'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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