40 vaka açıklayan Adanaspor'un 3 maçı ertelendi

Adanaspor geçtiğimiz gün 29'u futbolcu, toplam 40 kişide corona vakasına rastlandığını açıklamıştı.

TFF Adanspor'un 11,12 ve 13'üncü hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Takımımızda yaşanan Covid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 2020 - 2021 Sezonu; 11. Haftada ki Boluspor maçı gibi, 12. Haftada ki Ankaraspor ve 13. Haftada ki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.