TFF 1. Lig'den haberler

LİGİ OYNATMAK İSTİYORUZ

TFF Başkanvekili ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, ligleri sonuna kadar oynatmak istediklerini açıkladı. Düşmez, "Sağlığın da önemli olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Vakalar azaldığı ve stabil olduğu ortamda amatörleri oynatmayı ümit ediyoruz" ifdelerini kullandı.

CORONA VAKALARI SÜRÜYOR

Alt liglerde koronavirüs vakalarında artış sürüyor. TFF 1. Lig ekibi Balıkesir, 8 futbolcu ve 3 personelinde kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 2. Lig'den Sakaryaspor'da 1'i futbolcu 3 kişi ve Pazarspor'da 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.

ÖZ GÜVEN OLACAK

Ankara Teknik Direktör Mustafa Özer, takımdaki kaybetme korkusunu yenmek istediklerini söyledi. Akhisar maçından umutlu olan Özer, "3 puanı da öz güveni de kazanacağız" dedi.

9 EKSİKLE ÇIKIYOR

Lig lideri Altınordu, Eskişehir'e 9 eksikle çıkıyor. Cezalı Muzaffer, sakat Yiğit Emre, Emre Nefiz ve idman eksiği olan Metehan, Muhammet ve Ahmet yok. Üç futbolcuda da covid-19 çıktı.

İZMİR'DE GOLCÜ KAPIŞMASI!

TFF 1. Lig'de haftanın en dikkat çeken maçında Altay, Bursaspor'u konuk ediyor. Bornova Stadı'nda 19.00'daki maçı Burak Şeker yönetecek. Son 5 maçını kaybetmeyen Timsah'ın en önemli kozu 7 gol atan Ali Akman, Altay'da ise 6 golle krallıkta ikinci isim Marco Paixao olacak.