Haberler TFF 1.Lig Son dakika: TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

Son dakika: 1. Lig ekibi 'da 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberi: 1. Lig ekibi , kulüpte yapılan corona virüsü testleri sonucunda 3'ü futbolcu, 1'i de antrenör olmak üzere toplam 4 kişide pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 16:28 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 16:42
Son dakika: TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

Tüm dünyada etkisini devam ettiren corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak 1. Lig ekibi , 4 corona vakası açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, kulüpte yapılan corona virüsü testleri sonucunda 3'ü futbolcu, 1'i de antrenör olmak üzere toplam 4 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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