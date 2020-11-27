Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'un konuğu Ankaraspor

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'in 11. haftasında Akhisaspor, 28 Kasım Cumartesi günü sahasında ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta sonlanan yeşil-siyahlılar, üç puan alarak moral tazelemek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:17 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 10:29
Akhisarspor'un konuğu Ankaraspor

TFF 1'inci Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Ankara deplasmanındaki 6-0'lık şok mağlubiyetle son bulan , 28 Kasım Cumartesi günü evinde önünde telafi ve moral arayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Sezon öncesinde kadrosundaki önemli isimleri kaybedip transfer yasağı nedeniyle yerlerine takviye yapamayan Akhisarspor, ligde 10 maçta 13 puan toplarken, Ankaraspor 9 karşılaşmada 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor.

Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Cem Kavçak, galibiyetle moral tazeleyip yeni bir seri başlatmak istediklerini, taraftara da Keçiören deplasmanını unutturmaları gerektiğini söyledi.

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