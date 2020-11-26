Haberler TFF 1.Lig TFF 1.Lig’in yıldızları Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya!

1.Lig’in yıldızları ve karşı karşıya!

1. Lig'in 11. haftasında temsilcisi Altay ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede gözler, performanslarıyla göz dolduran ve 'nun üzerinde olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:09 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:58
TFF 1.Lig’in yıldızları Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya!

1.Lig'de bu haftanın en dikkat çeken maçı olan Altay- karşılaşmasında golcüler de kozlarını paylaşacak. Son iki sezonun gol kralı ile bu yıl rakip fileleri en çok havalandıran karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig'in 11'inci haftasında Cumartesi günü Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. 'de kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Ligin en çok dikkat çeken maçları arasında gösterilen karşılaşmada gözler ise golcüler de olacak.

Son iki sezonun gol kralı olan, bu sezon da attığı 6 golle zirve yarışını sürdüren Marco Paixao ile Bursaspor'un en etkili ismi Ali Akman, birbirine rakip olacak. Bu sezon attığı 7 golle, krallık tablosunda zirvede yer alan yeşil beyazlı takımın 18 yaşındaki futbolcu, son iki haftadır suskunluğunu koruyor. Paixao ise üst üste üçüncü kez TFF 1.Lig'de gol krallığı ipini göğüslemek istiyor.

BİZE ULAŞIN