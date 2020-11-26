Altay hazır kıta

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde konuk olduğu Menemenspor'u 2-1 yenerek moral bulan Altay, yoğun bir maç programından geçecek. Siyah-beyazlılar, 16 günlük zorlu periyotta birbirinden önemli 5 randevuya çıkacak. TFF 1. Lig'de 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Bursaspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi, 2 Aralık'ta erteleme maçında Giresunspor'u konuk edecek. Altay, 5 Aralık'ta deplasmanda Boluspor'la, 9 Aralık'ta evinde Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Zorlu maratonun sonunda ise 13 Aralık'ta deplasmanda Adanaspor'un misafiri olacak.

ERHAN DIŞINDA EKSİK YOK

Geniş bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, yoğun maç takvimine hazırlıklı olduklarını belirtip camiaya umut dağıttı. 10 yabancısı olan İzmir ekibinde, stoper Cocalic, orta saha Putsila, ön libero Thiam, sol kanat Amorim ve ön libero Blagojevic, Menemen maçında kadroya alınmadı. Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların İldiz'den şans beklediği ifade edildi. Altay'da kırmızı kart cezalısı Erhan Çelenk dışında eksik futbolcu bulunmuyor.