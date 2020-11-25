Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri corona virüsü ile mücadele ettiklerini belirtti.

Hafta başı yapılan corona virüsü testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını aktaran Aztopal, "Son kontrollerde corona virüsü testi pozitif çıkan oyucumuz ile birlikte bu sezon 17 futbolcumuz bu salgına yakalanmış oldu. Bütün tedbirleri almamıza rağmen bunların hepsi bir anda olmasa da bu salgından en fazla etkilenen takımlardan biri olduk." ifadelerini kullandı.

Aztopal, corona virüsüne yakalanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın son yapılan testinin negatif olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz izolasyon süreci devam ettiği için Tuzlaspor maçında takımın başında yer almayacak. Ayrıca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Erkanat'ın tedavileri hastanede devam ediyor. Durumları iyi ancak kontrol amaçlı hastanede tedavileri sürüyor." diye konuştu.