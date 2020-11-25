Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı!

1. Lig ekiplerinden 'da şoku yaşanıyor. düzenlenen basın toplantısında, uygulanan corona virüsü testleri sonucunda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:08
Samsunspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

1. Lig ekiplerinden Yılport 'da bir oyuncunun yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

, "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri corona virüsü ile mücadele ettiklerini belirtti.

Hafta başı yapılan corona virüsü testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını aktaran Aztopal, "Son kontrollerde corona virüsü testi pozitif çıkan oyucumuz ile birlikte bu sezon 17 futbolcumuz bu salgına yakalanmış oldu. Bütün tedbirleri almamıza rağmen bunların hepsi bir anda olmasa da bu salgından en fazla etkilenen takımlardan biri olduk." ifadelerini kullandı.

Aztopal, corona virüsüne yakalanan teknik direktör 'ın son yapılan testinin negatif olduğunu belirterek, "Teknik direktörümüz izolasyon süreci devam ettiği için Tuzlaspor maçında takımın başında yer almayacak. Ayrıca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Erkanat'ın tedavileri hastanede devam ediyor. Durumları iyi ancak kontrol amaçlı hastanede tedavileri sürüyor." diye konuştu.

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