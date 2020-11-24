İzmir'in kralı Altay

TFF 1. Lig’deki İzmir derbisinde Altay, 1-0 geriye düştüğü maçta Menemenspor’u Özgür ve Yılmaz’ın attığı gollerle mağlup etti
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:10Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
İzmir'in iki güçlü ekibi Menemenspor ile Altay'ın mücadelesinden gülerek ayrılan taraf siyah-beyazlılar oldu. Nefes kesen, heyecan dolu mücadelede Menemenspor, 12'inci dakikada Akanbi Rasheed'in attığı golle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Altay, kilidi açan golü 71'de buldu. Özgür Özkaya skoru 1-1'e getirdi. 81'de ilk golün asistini yapan Yılmaz Özeren'in golüyle Altay 2-1 öne geçti. Konuk ekip Altay'da 89'da Erhan, Menemen'de ise 90+9'da Olatunbosun kırmızı kart gördü.