Menemenspor - Altay: 1-2 | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'de 10'uncu haftada oynanan İzmir derbisinde Altay deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 12'nci dakikada Rasheed'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Altay'a galibiyeti getiren goller 71'inci dakikada Özgür ve 81'inci dakikada Yılmaz'dan geldi.

Altay'da Erhan 89'uncu dakikada, Menemenspor'da ise Olatunbosun 90+9'uncu dakikada direkt kırmızı kart gördü. Koronavirüs vakaları ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 2'şer maçı ertelenen iki takımdan Altay 13 puana ulaşırken, Menemenspor 6 puanda kaldı.

12'nci dakikada Menemenspor atağında rakip ceza sahasına giren Olatunbosun'un akıl dolu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

20'nci dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Olatunbosun'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

27'nci dakikada Menemenspor ceza sahasındaki İbrahim'in röveşata pasında müsait durumda topla buluşan Kappel yerden vurdu, kaleci Selmani uzanarak topa sahip oldu.

38'inci dakikada sol çaprazdan Rasheed'in plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

45'inci dakikada Altay ceza sahasında Rasheed, Lokman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemensporlu futbolcular penaltı beklerken, Hakem Emre Kargın devam kararı verdi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

70'inci dakikada Altay'da Ziya yaklaşık 25 metreden şansını denedi, Selmani çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Altay eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Özgür çok sert vurdu, top kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

78'inci dakikada Menemenspor mutlak golden oldu. Soldan Rasheed'in ortasında altı pasta topla buluşan Olatunbosun'un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

81'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Erhan çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkardı, Yılmaz gelişine plase bir vuruşla Altay'ı öne geçirdi: 1-2.

89'uncu dakikada Altaylı Erhan, Menemensporlu Taşkın'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+9'uncu dakikada Yekta'nın kendisine yaptığı faul sonrası rakibine müdahalede bulunan Olatunbosun direkt kırmızı kart gördü.

Altay derbiden 2-1'lik zaferle ayrıldı.