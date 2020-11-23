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1. Lig takımlarının radarında!

1. Lig takımlarının, 'da forması terleten 22 yaşındaki 'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Leverkusen altyapısında yetişen 1.90'lık stoper, Paderborn ve Köln takımlarında forma giymişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:57
Jean Ghafourian TFF 1. Lig takımlarının radarında!

'da forması giyen 22 yaşındaki 1.90'lık stoper , yolunda. Genç futbolcu, 1. Lig'deki ekiplerle temas halinde.

Leverkusen altyapısında futbola başlayan ve ardından önce Paderborn sonra da Köln formaları giyen 1.90 boyundaki genç stoper Jean Ghafourian, devre arasında Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

'den birden fazla ekibin radarına giren 22 yaşındaki savunmacı, gelen tekliflere sıcak bakıyor. Stoper bölgesinde forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen Ghafourian, ön libero olarak da forma giyebiliyor. Tunus asılı Alman futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, kafa toplarındaki hakimiyeti de ön plana çıkıyor.

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