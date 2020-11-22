Ankara Keçiörengücü Akhisarspor: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Akhisarspor'u ağırladı.
Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan oynanan maç Keçiörengücü'nün 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; Arb Manaj (2), Arb Manaj (2), Barış Alper Yılmaz ve Joseph Dodoo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Keçiörengücü, ligde 3. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla 10. sırada kendine yer buldu.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)
AKHİSARSPOR: Lukac - Alperen Babacan, Musa Nizam, Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)
GOLLER: Dk. 18 - Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 - Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Hadzic, Musa Nizam (Akhisarspor)