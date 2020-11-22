Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü Akhisarspor: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Akhisarspor: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig 10. hafta maçında ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 'nda oynanan oynanan maç  Keçiörengücü'nün 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 16:12
Ankara Keçiörengücü Akhisarspor: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1. Lig'in 10. haftasında evinde Akhisarspor'u ağırladı.

'nda oynanan oynanan maç Keçiörengücü'nün 6-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; (2), Arb Manaj (2), ve Joseph Dodoo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Keçiörengücü, ligde 3. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 ), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), , Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)
AKHİSARSPOR: Lukac - Alperen Babacan, , Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, , Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)
GOLLER: Dk. 18 - Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 - Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Hadzic, Musa Nizam (Akhisarspor)

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