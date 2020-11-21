Tek yol zafer

Adanaspor corona virüsü vakaları nedeniyle Menemenspor karşılaşmasının da ertelenmesi sebebiyle erken girdiği milli maç arasından Bursaspor galibiyetiyle dönmeyi hedefliyor. Galibiyete odaklandıklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti: Bursa'ya kazanmak için gideceğiz, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. O mücadeleyi sergileyeceğiz, o inançla gideceğiz."

FİKSTÜR BİRAZ SIKIŞTI

Milli araya erken girdiklerini belirten Ceylan, bu durumun maç periyotlarını bozduğunu ifade etti. Ceylan, "Biraz fikstürümüzü sıkıştırdı. Önümüzdeki 42 günlük süreçte minimum 10 maç oynayacağız. Menemenspor maçını aradan çıkarabilseydik nefes alacak ara olacaktı ama sıkıntı yok. Her şart altında çıkıp en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz, kazanmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.