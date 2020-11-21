Erteleme maçında Bandırma'yı 2-0 yenerek zirveye yaklaşan Altınordu, bugün İstanbulspor'la kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde maç fazlasıyla zirveye yükselecek İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, maçtan 3 puanla ayrılıp yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.
Altınordu’da kritik viraj
Erteleme maçında Bandırma'yı 2-0 yenerek zirveye yaklaşan Altınordu, bugün İstanbulspor'la kritik bir maça çıkacak.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50