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’da kritik viraj

Erteleme maçında Bandırma'yı 2-0 yenerek zirveye yaklaşan , bugün İstanbulspor'la kritik bir maça çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:12 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Altınordu’da kritik viraj

Erteleme maçında Bandırma'yı 2-0 yenerek zirveye yaklaşan , bugün İstanbulspor'la kritik bir maça çıkacak. Kazanması halinde maç fazlasıyla zirveye yükselecek ekibinin hocası , maçtan 3 puanla ayrılıp yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

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